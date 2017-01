Uutinen

Kymen Sanomat: Etelä-Kymenlaaksossa on edessä aurinkoinen viikonloppu Etelä-Kymenlaaksossa on edessä aurinkoinen viikonloppu, ennustaa Ilmatieteen laitos. Jo tänään aamupäivällä aurinko näyttäytyy eteläkymenlaaksolaisille ja pakkasta on pari, kolme astetta. Illalla voi sataa vähän lunta. Huomenna aamu- ja iltapäivällä paistaa aurinko ja on kolme astetta pakkasta. Sunnuntaina aamulla voi tulla sadekuuroja, mutta iltapäivällä paistaa taas aurinko. Lämpötila kohoaa pari astetta plussan puolelle. Lue koko uutinen:

