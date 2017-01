Uutinen

Kymen Sanomat: Eino Leino pyjamineen kesällä Kyminlinnassa Kyminlinnan kesäteatteri juhlistaa satavuotiasta Suomea Antti Hopian uudella farssilla Nauran sulle neiti kesäheinä — Eino Leino pyjamassa. Näytelmä nähdään Kotkassa Suomen kantaesityksenä. — Antti Hopian edellinen farssi Lenin jäillä oli meillä ohjelmistossa kesällä 2015. Se sai paljon positiivista palautetta. Nyt Hopia lähetti meille uuden käsikirjoituksensa, joka oli niin hyvä, että se kannatti ottaa, Karhulan työväennäyttämön puheenjohtaja Risto Kunelius kertoo. Toinen syy tekstin valintaan oli sen aihe, Eino Leino, joka Kuneliuksen mielestä sopii hyvin Suomen itsenäisyyden juhlavuoden näytelmän päähenkilöksi. Farssin ohjaa tamperelainen teatterikonkari Rauli Jokelin, joka on aiemminkin vieraillut Kyminlinnassa ja hän on toiminut ohjaajana myös Kotkan kaupunginteatterissa. Tarina sijoittuu 1900-luvun alun Helsinkiin, rouva Sofia Wilhemiina Schoultzin porvariskotiin, jossa 23-vuotias Eino Leino asuu vuokralaisena. Nuoren Leinon lisäksi haetaan näyttelijöitä runoilijan suuren rakkauden Freya Schoultzin, leskirouva Schoultzin, kuoleman, iäkkään naapurin ja nuoren piian rooleihin. Ensimmäiset lukuharjoitukset pidetään Kulttuuritalo Kyminsuussa huomenna lauantaina klo 14 alkaen. Kunelius toivottaa uudet teatteriharrastajat mukaan harjoituksiin. — Kaikki roolit ovat vielä avoinna. Näyttelijöiltä kaivataan kuitenkin jonkin verran aiempaa kokemusta, koska farssi on rytmillisesti vaativa tyylilaji. Komedian ensi-ilta on perjantaina 30. kesäkuuta. Viimeinen esitys on 13. elokuuta. Näytöksiä on yhteensä 18. Lue koko uutinen:

