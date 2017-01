Uutinen

Kymen Sanomat: Delta Enigma yhdistää herkät ja raskaat tunnelmat Merimieskapakka Kairon lavalle nousee helmikuun ensimmäisenä lauantaina kolme bändiä. Rock The House -tapahtuman esiintyjät ovat Delta Enigma, Rising Sun sekä Jack Custoo&Hauki. Vuonna 2010 perustettu kotkalainen Delta Enigma tähtää ulkomaisille musiikkimarkkinoille. Laulaja Vin Valentino (Tino-Viljami Vanhala) kertoo, että bändi pyrkii ensin kuitenkin saamaan nimeä ja suosiota Suomessa. Sitten lähdetään valloittamaan muuta maailmaa, aluksi lähinnä Keski-Euroopan maita. — Meillä on kuuntelijarykelmiä eri puolilla maailmaa. Musavideoita on tehty viime vuosien aikana kymmenkunta ja niitä voi katsella esimerkiksi Youtubessa, kertoo Valentino. Fanien toivomuksesta on musavideolle taltioitu muun muassa coverversio One Directionin hitistä You&I. Vuonna 2015 Delta Enigmalta ilmestyi EP. Nyt on valmistumassa albumi, joka ilmestyy ensi syksynä. Valentinon mukaan musiikki on perustekijöiltään pysynyt samana. Se on yhdistelmä herkkää ja raskasta. — Olemme yrittäneet löytää sopivan balanssin. Mukana on kevyitä elementtejä, popahtavia melodioita ja kertosäkeitä sekä toisaalta matskua, jotka ovat sillä tavalla uskottavia, että hevidiggarit ottavat meidät tosissaan. Pieni riski siinä on, että saattaa lipsahtaa liikaa popin puolelle, mutta mielestäni homma on toiminut hyvin. Valentino tekee kaikki yhtyeen kappaleet. Arvioinneissa on todettu, että Delta Enigma soittaa tunnelmallista ja synkkää rockia HIM:n jalanjäljissä. Bändin kitaristit ovat Jack Strife ja Julian Rose. Bassoa soittaa Tommy Demon ja rumpuja Jay Zero. Taiteilijanimet ovat valmiina ulkomaisia kontakteja ja suosiota varten. Rock The House Ravintola Kairossa Kotkassa lauantaina 4.2. klo 20. Lue koko uutinen:

