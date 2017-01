Uutinen

Kymen Sanomat: Terveysongelman häpeily voi viivästyttää hoitoa Moni häpeilee terveysongelmaansa vaikka kyse olisi yleisestä vitsauksesta. Häpeää herättävät etenkin intiimialueelle kohdistuvat vaivat. Naiset nolostelevat gynekologisia ja miehet urologisia ongelmiaan. Erityisen kiusallista on kertoa oireista vastakkaista sukupuolta olevalle lääkärille. — Miesten voi olla vaikea puhua naislääkärille esimerkiksi erektio-ongelmistaan, sanoo työterveyshuollon ylilääkäri Minna Pihlajamäki Terveystalosta. Yleisiä häpeilyn aiheita ovat myös omat elintavat, jotka vaikuttavat terveyteen. — Tupakointi ja alkoholin käyttö ovat tyypillisiä asioita, joita häpeillään ja usein myös vähätellään vastaanotolla, Pihlajamäki kertoo. Terveysongelmiin liittyvää häpeää aiheuttaa leimautumisen pelko. Häpeä iskee varsinkin, jos oireille ei löydy selkeää lääketieteellistä syytä. — Monet ongelmista koetaan itse aiheutetuiksi. Niihin liittyy itsesyytöksiä, sanoo yleislääketieteen erikoislääkäri Ritva Seilo Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä. Vaivan häpeily voi viivästyttää hoitoa ja johtaa turhiin kärsimyksiin. Pahimmillaan häpeä rajoittaa myös sosiaalista elämää. Esimerkiksi runsaasti hikoileva alkaa vältellä toisten ihmisten kohtaamista. Pihlajamäen mukaan lähtökohtana on aina tutkia, löytyykö oireiden taustalta jokin sairaus. Diagnoosi saattaa helpottaa myös häpeän tunnetta. Ihan kaikkeen hoitoa ei kuitenkaan löydy, ja pettymys lääketieteeseen voi pahentaa tilannetta. Jotta noloiltakin tuntuvat vaivat uskaltaa ottaa puheeksi lääkärin kanssa, vastaanotolla on oltava avoin ja turvallinen ilmapiiri. — Potilas aistii herkästi, jos lääkärillä on kiire tai hän ei keskity asiaan. Turvallinen ilmapiiri luodaan arjen pienillä asioilla, esimerkiksi katsekontaktilla, kuuntelulla ja läsnäololla, Minna Pihlajamäki sanoo. Lue aiheesta lisää päivän lehden hyvinvointisivulta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/19/Terveysongelman%20h%C3%A4peily%20voi%20viiv%C3%A4stytt%C3%A4%C3%A4%20hoitoa/2017521796850/4