Kymen Sanomat: Stora Enso aikoo panna jäihin Kiinan-suunnitelmansa — kemiallista sellua valmistava tehdas Kiinan Beihaihin poistetaan yhtiön investointiluvasta Stora Enso on luopumassa kemiallista lehtipuusellua valmistavan tehtaan rakentamisesta Kiinan Beihaihin. Yhtiö tiedottaa aloittaneensa Guangxin maakuntahallinnon kanssa prosessin, jonka myötä kemiallista lehtipuusellua valmistava tehdas poistetaan yhtiön investointiluvasta. Samalla Stora Enso luopuu osasta vuokraamistaan metsämaista Guangxin alueella. Aiemmin Stora Enso kaavaili rakentavansa kemiallista sellua tuottavan tehtaan Beihain tehdasalueelle, kun siellä on saatu käynnistettyä kuluttajapakkauskartonkikoneen toiminta. — Kysynnän ja tarjonnan suhde maailman sellumarkkinoilla on nyt epäsuotuisa, koska lehtipuusellun tuotanto kasvaa uusien investointien myötä. Beihain osalta myös puunhankintakustannukset olisivat liian korkeat, toteaa Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström yrityksen tiedotteessa. Lopullisen päätöksen suunnitelman perumisesta tekee Stora Enson hallitus. Perumispäätöksellä ei ole vaikutusta Stora Enson nykyiseen toimintaan Beihain tehtaalla, tiedottaa yritys. Lue koko uutinen:

