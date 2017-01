Uutinen

Kymen Sanomat: LVM julkisti liikenneverkkoyhtiötä koskevat suunnitelmat — Berner kehottaa suhtautumaan niihin ennakkoluulottomasti Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ehdottaa, että Suomeen perustettaisiin valtionyhtiö, joka vastaisi valtion liikenneverkon riittävästä kunnosta ja pitkäjänteisestä kehittämisestä. — Yhtiön toiminta ei olisi riippuvaista valtion taloudesta, vaan kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeista ja tyytyväisyydestä, totesi liikenne- ja viestintäministeri Berner (kesk.) liikenneverkkoyhtiötä koskevan selvityksen julkaisutilaisuudessa. Berner totesi, että liikenneverkon korjausvelka on tällä hetkellä huomattavan iso, syynä rahoituksen puute. — Nyt tarjolla on parannusehdotus, johon kannattaa suhtautua ennakkoluulottomasti. Bernerin mukaan ehdotuksessa ei olla lisäämässä liikenteen kustannuksia eikä rajoittamassa tai seuraamassa kansalaisten liikkumista. — Lähtökohta on, että liikenteen kokonaiskustannukset eivät nousisi ja liikenteen käyttäjillä olisi vapaus valita haluamansa palvelu. Liikenneverkon kehittämisen taustalla ovat Bernerin mukaan myös energia- ja ilmastostrategia sekä liikenteelle asetetut päästövähennystavoitteet. Yhteiskunnallisessa ohjauksessa Kaavailtu uusi liikenneverkkoyhtiö olisi valtion ohjauksessa. Sitä ohjaisi eduskunta useammaksi hallituskaudeksi tehtävällä liikenneverkkoselonteolla. Selontekoa päivitettäisiin hallituskausittain. Yhtiötä myös säädeltäisiin lailla, valtion omistajaohjauksella ja kannustimilla. Näin turvattaisiin LVM:n mukaan esimerkiksi yhtiön hallinnoiman tieverkon riittävä ylläpito koko maassa. LVM vastaisi yhtiön omistajaohjauksesta. Yhtiölle määriteltäisiin lailla ja viranomaismääräyksillä liikenneverkon palvelutaso ja kohtuullinen hinnoittelu. Kiinteät maksut koko maassa Liikenneverkkoyhtiö keräisi tien käytöstä maksun, jolla rahoitettaisiin yhtiön hallinnoiman valtion liikenneverkon ylläpito ja kehittäminen. Yhtiö tarjoaisi kuluttajille valtakunnallisesti kiinteitä aikaan perustuvia kuukausi- tai vuosimaksuja, jotka eivät vaatisi paikannusta. LVM:n mukaan tarkoitus on, että jatkossa palveluoperaattorit tarjoaisivat omia liikenteen palvelujaan. Jos kilpailua olisi riittävästi, voisivat operaattorit tarjota kiinteiden maksujen rinnalla myös kilometripohjaiseen hinnoitteluun perustuvia paketteja. Kilometripohjaiset maksut olisivat kuluttajalle valinnaisia ja vaatisivat ajoneuvon paikantamisen, jotta tiedetään, liikkuuko ajoneuvo liikenneverkkoyhtiön tiellä vai kunnallisella tai yksityisellä tiellä. Asiakasmaksut peritään yksityisyydensuojan vaarantumatta, vakuuttaa LVM. Maksut porrastettaisiin ajoneuvon päästöjen mukaan: suuripäästöisen ajoneuvon maksut olisivat suuremmat kuin vähäpäästöisen ajoneuvon. Uusi yhtiö ensi vuoden alusta LVM ehdottaa, että Liikenneviraston hallinnoima valtion tieverkko siirrettäisiin valtion erityistehtäväyhtiöön vuoden 2018 alusta. Rata- ja vesiväyläverkon osalta jatkettaisiin erillisselvitystä tavoitteena niiden siirtäminen yhtiölle vuoden 2019 alusta. Yhtiön omistajia olisivat Suomen valtio 65 prosentin ja maakunnat 35 prosentin osuudella. Yhtiön pysyminen valtion omistuksessa turvattaisiin lailla siten, että yhtiön osakkeita saa luovuttaa muille vain eduskunnan suostumuksella. Palautetta kaivataan Ministeriön ehdotus selvitykseksi liikenneverkkoyhtiöstä lähtee vielä laajalle lausuntokierrokselle. Maanantaina 23. tammikuuta avautuu kansalaiskeskustelu Ota kantaa -palvelussa, minkä lisäksi palautetta voi antaa sähköpostitse osoitteella live@lvm.fi. Asiakasmaksuja voi vertailla LIVE-laskurilla. Liikenneverkkoyhtiöön liittyvät selvitykset ja taustaselvitykset löytyvät liikenne- ja viestintäministeriön Internet-sivuilta. (Asianumero LVM/810/01/2016) Lue koko uutinen:

