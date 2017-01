Uutinen

Kymen Sanomat: Kymenlaaksolaisten enemmistö ei luota päättäjiin Kymenlaaksossa luottamus päättäjiin on heikompaa kuin muualla maassa. Maakunnassa suhtaudutaan varauksellisesti kaikkiin päättäjiin riippumatta siitä, millä tasolla päättäjät toimivat. Ainoastaan viidennes kymenlaaksolaisista luottaa erittäin tai melko paljon kotikuntansa päättäjiin. Selvä enemmistö (73 %) ei luota heihin kovinkaan paljon tai ei lainkaan. Maakunnan ylivoimaisesti tärkeimmäksi tehtäväksi asukkaat kokevat sosiaali- ja terveydenhuollon. Enemmistö kuitenkin uskoo, että palvelut heikkenevät sote-uudistuksen seurauksena. Kaksi kolmesta (69 %) arvioi palveluiden tasavertaisuuden maan eri puolilla heikkenevän. Enemmistö uskoo lisäksi, että palveluiden laadun (58 %) ja saavutettavuuden (64 %) taso laskee nykyisestä. Kaiken kaikkiaan Kymenlaakson asukkailla on muuta maata pessimistisemmät odotukset sote-uudistuksen seurauksista. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksen toteutti Kantar TNS Oy Internet-paneelina marraskuussa 2016. Vastaajia Kymenlaaksossa oli 200. Koko valtakunnan vertailuaineistossa on 4299 vastausta. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

