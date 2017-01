Kirjalliset illat Kotkan pääkirjastossa alkavat tänään Riikka Pulkkisen vierailulla

Kuva: Seppo Rautiovaara

Kotkan pääkirjastossa järjestetään talven ja kevään aikana viisi kirjallista iltaa. Ensimmäisenä saapuu Riikka Pulkkinen, joka edustaa suomalaisten naiskirjailijoiden kärkikaartia.

Pulkkiselta on ilmestynyt viis romaania. Esikoisteos Raja (2006) herätti paljon huomiota. Pulkkinen sai kirjasta Gummerus-kustantamon jakaman Kaarlen palkinnon. kansainväliseen kuuluisuuteen Pulkkinen nousi romaanillaan Totta, joka oli myös Finlandia-palkintoehdokkaana vuonna 2010. Muuta teokset ovat Vieras, Iiris lempivaaran levoton ja painava sydän sekä viime syksynä ilmestynyt Paras mahdollinen maailma.

Pulkkista haastattelee Hannele Ambrusin.



Helmikuun kirjailijavieras on Virpi Hämeen-Anttila, joka on myös kuvittaja, tutkija ja suomentaja. Hänen esikoisromaaninsa oli yliopistomaailmaan sijoittuva rakkauskertomus Suden vuosi. Uusin romaani Villa Speranza vie lukijaa italialaismaisemiin. Hämeen-Anttila on kuvittanut useita kirjoja, piirtänyt karttoja ja arkeologisia kuvia sekä tehnyt kuvituksia lehtiin.



Maaliskuussa on paikalla Oula Silvennoinen, joka on historiantutkija. Hänet tunnetaan etenkin väitöskirjastaan, joka käsitteli Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisiyhteistyötä vuosina 1933—1944. Viime vuonna ilmestyi kirja Suomalaiset fasistit: mustan sarastuksen airuet.



Huhtikuussa saapuva Jukka Viikilä on kuuma nimi. Hänen viimeisin teoksensa Akvarelleja Engelin kaupungista voitti kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon viime vuonna. Kyyti-kirjastossa sen varausjonossa on jo lähes sata lainaajaa.



Suomenruotsalainen kirjailija Peter Sandström päättää kevään sarjan. Hänen uusin teoksensa Laudatur oli Finlandia-ehdokas viime vuonna. Sandström kirjoittaa teoksissaan itsensä oloisesta hahmosta ja leikittelee omalla identiteetillään sekä elämällä.

Riikka Pulkkinen kirjallisen illan vieraana Kotkan pääkirjaston 2. kerroksessa torstaina 19.1. kello 17.30.