Uutinen

Kymen Sanomat: KTP testaa virolaista alasarjapyssyä — entinen superlupaus Patrick Koukanou on palannut Kotkaan KTP testaa perjantain MP-ottelussa virolaista Henry Rohtlaa, 25. Hyökkääjä on tehnyt hyvää jälkeä kotimaansa alasarjoissa. Kausilla 2013—15 hän oli Viron liigan Levadian kirjoilla, mutta esiintyi pääsarjassa vain yhteensä yhdeksässä ottelussa. Sen sijaan Levadian kakkosjoukkuessa maaleja syntyi. Rohtla teki kaudella 2013 Viron toisella sarjatasolla 31 ottelussa 13 maalia. Seuraavana vuonna 24 ottelussa syntyi 10 maalia. Kaudella 2015 tahti oli vielä kovempi: 27 ottelua, 19 maalia. Viime kesänä Rohtla pelasi kasvattajaseurassaan Keila JK:ssa Viron neljännellä sarjaportaalla. Hän teki 24 maalia ja avitti joukkueensa sarjanousuun. Rohtlalle tehdään kahden päivän pikatesti. Hän osallistui torstaina KTP:n harjoituksiin ja pelaa perjantaina Mikkelin Palloilijoita vastaan. Harjoitusottelu pelataan Ruonalan urheiluhallissa kello 18.45. KTP:n harjoituksissa on mukana myös Patrick Koukanou, 20. Hänet muistetaan KTP ry:n superlupauksena, joka riitautui seuran kanssa helmikuussa 2013. 17-vuotiaiden maajoukkueeseen KTP-aikanaan noussut Koukanou ehti käydä antamassa näyttöjä muun muassa Manchester Citylle, Evertonille, Heerenveenille ja Leedsille. KTP:n hän jätti sen jälkeen, kun oli haukkunut seuran voimasanoilla Facebookissa Everton-siirtonsa pilaamisesta. Koukanou myönsi menneensä liian pitkälle, mutta jätti seuran ja asui joitakin vuosia ulkomailla. Hän palasi Suomeen viime vuonna suorittamaan varusmiespalvelustaan. — Siinä olisi meille jokerikortti. Ainakin ensimmäisissä harjoituksissa hän oli hyvä, FC KTP:n sihteeri Jukka Vilkki sanoi Koukanousta. Koukanou viihtyy parhaiten keskikentän hyökkäävässä roolissa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/19/KTP%20testaa%20virolaista%20alasarjapyssy%C3%A4%20%E2%80%94%20entinen%20superlupaus%20Patrick%20Koukanou%20on%20palannut%20Kotkaan/2017321803435/4