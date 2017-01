Uutinen

Kymen Sanomat: Juho Nykänen palaa KTP:hen — ”Emme lähde peruuttelemaan” KTP saa jalkapallon Kakkoseen reippaasti kokemusta keskikenttäpelaaja Juho Nykäsen muodossa. Nykänen, 31, on pelannut kaksi edellistä kautta Kolmosta Peli-Karhuissa. Kaudella 2013 hän pelasi Kakkosta KTP ry:n paidassa. Kahdelta ylimmältä sarjatasolta Nykäsellä on peräti 168 ottelun verran kokemusta. Liigaa hän on pelannut KooTeePeen, MyPan ja Kuopion Palloseuran paidassa. — Minulla on koko ajan ollut halu pelata. Teimme PeKan kanssa paljon hommia ja olimme viime kaudella hyvin kärkitaistelussa mukana. Nyt, kun tuli mahdollisuus pelata taas KTP:ssä, olin heti valmis. Pelimatkat ovat Kakkosessa sen verran lyhyitä, että pelaaminen onnistuu töiden puolesta, Nykänen kertoi torstaina. Nykänen on viihtynyt Jari Rantasen valmennuksessa. — Emme lähde peruuttelemaan. Meillä on tarkoitus hyökätä monipuolisesti, prässätä aktiivisesti ja mennä kaksinkamppailuihin kunnolla, Nykänen kuvaa. FC KTP:n sihteerin Jukka Vilkin mukaan Nykänen tuo joukkueeseen johtajuutta. — Hän on pelaaja, joka piiskaa muita eteenpäin. Sellaista johtajuutta meillä on kaivattu. Lue koko uutinen:

