Kymen Sanomat: Flying Tiger Copenhagen -myymälä Pasaatiin huhtikuussa Flying Tiger Copenhagen -myymälä tulee Kauppakeskus Pasaatiin huhtikuussa. — Sen jälkeen, kun Tiimari lopetti toimintansa, on kauppakeskukseemme toivottu paljon jotakin samantyyppistä liikettä. Nyt se sitten on tulossa, kertoo kauppakeskuspäällikkö Sari Puhilas. Kauppakeskus Pasaatiin on tulossa myös muita uusia liikkeitä, mutta niistä Puhilas lupaa kertoa tarkemmin ensi viikolla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/19/Flying%20Tiger%20Copenhagen%20-myym%C3%A4l%C3%A4%20Pasaatiin%20huhtikuussa/2017321802072/4