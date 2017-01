Uutinen

Kymen Sanomat: Fish Trading House ostaa tonttinsa Vaalimaalla, ensimmäinen rakennus vihdoin valmis Fish Trading Housen pitkään viivästynyt rakennusprojekti on edennyt Vaalimaalla. Ensimmäinen 1995 neliömetrin suuruinen rakennus valmistui loppuvuodesta. Tontille aiotaan rakentaa myös 1800 neliömetrin suuruiset varastointi- ja kalankäsittelytilat. Alkuperäisen suunnitelman mukaan rakennukset olisi rakennettu kolmessa erässä, kauppa- ja varastotilat vuoden 2013 loppuun mennessä, ravintola vuoden 2015 loppuun mennessä sekä kalankäsittelytilat vuoden 2017 kuluessa. Kunta määritteli vuokrasopimuksessa kolmivaiheisen rakennusvelvoitteen, jonka toteutumisen takeeksi määriteltiin 50 000 euron sopimussakko. Kunta on myöntänyt hankkeelle useita kertoja jatkoaikaa. Rakennussuunnitelmat ovat tarkentuneet matkan varrella niin, että kauppa- ja ravintolatilat on yhdistetty jo nyt valmistuneeseen rakennukseen. Kunta katsoo, ettei toisen vaiheen rakennusvelvoite täyty sopimuksessa määritellyin ehdoin. Yritys haki sopimussakkovelvoitteen siirtämistä vuoden 2016 päätteestä tämän vuoden loppuun, mutta kunta ei tähän suostunut. Asiasta päätti kunnanhallitus maanantaina pidetyssä kokouksessa. Kunnanhallitus päätti kuitenkin esittää valtuustolle, että sopimussakkoa huojennettaisiin yrityksen pyynnöstä 15 000 euroon. Tontti on tällä hetkellä Virolahden kunnan omistuksessa. Fish Trading House aikoo kuitenkin ostaa tontin omakseen. Alkuperäisessä vuokrasopimuksessa määriteltiin, että ostaminen on mahdollista, kun yritys rakentaa tontille riittävästi tiloja. Rakentamisvelvoite täyttyi joulukuussa käyttöönotetun rakennuksen myötä. Kauppasummaksi on määritelty 100 000 euroa. Kaupat tehdään heti, kun kunnanvaltuusto on vahvistanut sopimussakkoasian. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/19/Fish%20Trading%20House%20ostaa%20tonttinsa%20Vaalimaalla%2C%20ensimm%C3%A4inen%20rakennus%20vihdoin%20valmis/2017321792371/4