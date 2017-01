Uutinen

Kymen Sanomat: Eversti Jouko Rauhalasta Reserviupseerikoulun johtaja Puolustusvoimain komentaja on määrännyt upseereita uusiin tehtäviin alkaen 1. helmikuuta. Eversti Jouko Rauhala on määrätty Reserviupseerikoulun johtajaksi Maasotakouluun ja eversti Markku Hutka Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtoriksi. Rauhala palvelee tällä hetkellä pioneeritarkastajana suunnitteluosastolla Maavoimien esikunnassa. Hän on aiemmin palvellut muun muassa YK:n sotilastarkkailijana Intian ja Pakistanin rajalla, Pioneerirykmentin komentajana sekä operatiivisen osaston päällikkönä Kymen Sotilasläänin esikunnassa. Hutka palvelee tällä hetkellä Reserviupseerikoulun johtajana. Hän on aiemmin palvellut muun muassa osastopäällikkönä Maavoimien esikunnassa, aluetoimiston päällikkönä, osastopäällikkönä kriisinhallintojoukossa Kosovossa sekä apulaisosastopäällikkönä Itä-Suomen Sotilasläänin esikunnassa. Lue koko uutinen:

