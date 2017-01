Uutinen

Kymen Sanomat: Tutkimus: Kymenlaakson kuntapäättäjät suhtautuvat suopeammin paikalliseen mediaan Kymenlaaksolaiset kuntapäättäjät ovat selvästi kriittisempiä niin paikalliseen kuin maakunnalliseen mediaan verrattuna kuntapäättäjiin koko valtakunnassa, käy ilmi KAKS –Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Näkemykset maakunnalliseen mediaan ovat tulleet hieman kriittisemmiksi vuodesta 2013, jolloin asiaa viimeksi kysyttiin. Sen sijaan suhtautuminen paikalliseen mediaan on tullut suopeammaksi. Paikallismediaan päättäjien suhtautuminen on hieman suopeampaa kuin maakunnalliseen mediaan. 65 prosenttia kuntapäättäjistä tyrmää väitteen, että paikallinen media pyrkisi vaikenemaan kunnan asioista. Merkille pantavaa on, että jopa yli puolella kuntapäättäjistä ei ole näkemystä suuntaan tai toiseen siitä, onko median asioiden käsittely asiantuntevaa tai siitä, hakeeko media kunnallishallinnosta lähinnä epäkohtia. Tosin vain joka kymmenes tyrmää väitteen paikallismedian keskittymisestä vain epäkohtien hakemiseen, kun valtakunnallisesti kuntapäättäjistä sen tyrmää lähes puolet. Myöskään maakunnallisen median ei uskota vaikenevan kunnan asioista. Puolet tyrmää ajatuksen. Niin ikään puolet Kymenlaakson kuntapäättäjistä, samoin kuin koko maassa, eivät usko, että maakunnallinen media toimii pääasiassa kunnan valtaa pitävien äänitorvena. Samoin puolet on sitä mieltä, että maakunnallinen media kertoo liian vähän kunnan asioista. Muualla maassa tätä mieltä on hieman useampi kuntapäättäjä. Lue koko uutinen:

