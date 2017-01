Uutinen

Kymen Sanomat: Poliitikot hiljaisina Kymenlaakson sote-sovusta Kymenlaakson johtavat kuntapoliitikot ovat saaneet sovittua jo pitkään hiertäneen sote-riidan, joka jumiuttanut maakunnan valmistautumista sote-uudistukseen. Carean hallituksen puheenjohtaja Seppo Rintamo vahvistaa sovun syntymisen, muttei kerro sen yksityiskohdista. Poliitikkojen neuvotteluissa oli sovittu, että yksityiskohdista kerrotaan, kun ne ne kirjattu ensi maanantaina kokoontuvan projektiryhmän loppuraporttiin. Sovun ydinkohta on yksimielinen hakemus Kymenlaakson keskussairaalan ja Kouvolan Ratamo-keskuksen rakennusluvasta sosiaali- ja terveysministeriöön. Ainakin Ratamo-keskuksen suunnitelmat ovat supistuneet aiemmasta. Kouvolan kaupunginhallitus päätti maanantaina jatkaa keskeytynyttä suunnittelua uudelta pohjalta. Kouvola on nyt myös valmis siihen, että Ratamoa voi ryhtyä rakentamaan Carean tytäryhtiö. Sopimuksessa on sovittu erikoissairaanhoidon työnjaosta Kotkan ja Kouvolan välillä. Kouvolaan on tulossa ympärivuorokautinen akuuttilääketieteellinen päivystys, jolle maakunta hakee ministeriöltä lupaa. Lue koko uutinen:

