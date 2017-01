Uutinen

Kymen Sanomat: Pieni kalapuoti unohtui Virolahden kasvuhuumassa Vaalimaalla on syntynyt kummallinen tilanne moottoritien rakentamisen yhteydessä. Tienrakentajat ja kunta ovat unohtaneet hoitaa paikallisen kalakaupan uudet tiejärjestelyt. Vaalimaan kala ja herkku on jäämässä liikenteelliseen mottiin: vanha yhteys on poikki ja varayhteys suljetaan aikanaan. Kalakauppiaan mukaan hänelle on kerrottu, että uudenyhteyden rakentaminen jäisi yrittäjän vastuulle. Kummallinen tilanne syntyi sen vuoksi, että Vaalimaan alkuperäiset suunnitelmat muuttuivat. Kalakaupan piti siirtyä osaksi suurempaa kauppakeskusta, mutta kun se ei toteutunutkaan, liittymäkin jäi rakentamatta. Joku unohti kertoa asiasta kalakauppiaalle. Vaalimaan kalasta ja herkusta vastaava Jaana Haaja on ymmällään. Hän pitää tilannetta kohtuuttomana: ensin viedään tie ja pitäisi itse rakentaa uusi tilalle. Virolahden kunnasta tulee ristiriitaista tietoa tai ei tietoa ollenkaan. Asiasta eniten tietävä tekninen johtaja Markku Uski ei ole tavoitettavissa. Kunnanjohtaja Osmo Havuaho sanoo olevansa kuulopuheiden varassa, mutta uskoo, että kunta sen uuden tien rakentaa. Liikennevirasto ei voi asemakaava-alueelle rakentaa mitään. Lue lisää keskiviikon Kymen Sanomista. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/18/Pieni%20kalapuoti%20unohtui%20Virolahden%20kasvuhuumassa%20/2017321792554/4