Kymen Sanomat: Muinaista elämää ja muotia esitellään Haminassa Haminan kansalaisopisto ja kaupungin museot järjestävät Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tapahtumien, luentojen ja työpajojen sarjan. Ol muinoin muodis perehdyttää naisen muinaispuvun valmistamiseen. Muinaisajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä myöhäisrautakautta 1000-luvun molemmin puolin. Tuon aikaisten hautalöytöjen perusteella on rekonstruoitu kaikkiaan yhdeksän erilaista muinaispukua. Avausluennossa Arkeologi Paula Kouki kertoo elämästä myöhäisrautakaudella. Ennen luentoa Marjut Tiitinen esittelee valmistamansa muinaispuvun ja tapahtumien työryhmä esittelee tulevan vuoden ohjelman. Luentomaksu on 5€. Työpajoissa on mahdollisuus valmistaa Mikkelin seudun muinaispuku tai sen osia. Tapahtumissa tarkastellaan laajemmin myös aikaa, jolloin vaateparsi oli käytössä. Tapahtumia, luentoja ja työpajoja järjestetään aina elokuuhun 2018 asti suunnilleen kerran kuukaudessa. Tämän vuoden tapahtumat löytyvät www.hamina.fi/Asukkaat/Museot/Museoissa tapahtuu. Ol muinoin muodissa Haminan kirjaston Kasper-salissa torstaina 19.1. kello 18. Lue koko uutinen:

