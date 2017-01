Uutinen

Kymen Sanomat: Kymen Sanomien lukijat haluavat säilyttää keskussairaalan Kotkassa — Ari Toropaisen lausunnot ihmetyttävät Internetin Adressit.com-palvelussa avattu adressi, jolla ajetaan Kymenlaakson keskussairaalan siirtämistä Kotkasta Kouvolaan on herättänyt kiihkeää keskustelua Kymen Sanomien lukijoiden keskuudessa. Lukijat raivostuivat erityisesti adressin takana olevan Kouvolan Lääkärikeskuksen hallituksen puheenjohtajan ja toisen omistajan Ari Toropaisen sairaalan sijaintiin liittyvistä kommentista: — Kun nykyisen Koksin ympärille piirretään 50 kilometrin säteinen ympyrä, siitä on puolet merivettä. Mikäli sama ympyrä piirretään Kouvolan ympärille, siinä on myös Kotka mukana. Omissa kommenteissaan lukijat totesivat, että Etelä-Kymenlaaksossa on muitakin kuntia kuin Kotka ja niissäkin asuu ihmisiä. — Entäpä Miehikkälä, Pyhtää, Virojoki ja Hamina? Harppi kouraan ja järki käteen. Sen jälkeen voi katsella kartasta, miten moottoritiet kulkevat. — Öö...pienempi väestö?! Kotkan ja Haminan seudulla on asukkaita yli 140 000! Valkealan liittäminen lisäsi Kouvolan väkilukua numeroina, mutta myös Kotkan ja Haminan seudulla on tosiaan enemmän ihmisiä kuin pelkkä Kotkan väliluku 55 000. Suurin osa adressiuutista kommentoineista lukijoista haluaa säilyttää keskussairaalan Kotkassa. — Meriliikenneonnettomuuksien vuoksi keskussairaala sijaitsee rannikolla. Ja jos potilas pitää siirtää yliopistolliseen sairaalaan Helsinkiin, Kotkasta matka on sujuvin. — Ei käy! Kotkaan saa luvan jäädä! — Ensin ei annettu vettä, nyt yritetään viedä terveys toiseen kertaan! Ei käy. — Ei siirtoa missään nimessä. Ajatus susi syntyessään. Ei järjen häivää. Joillakin lukijoista oli esittää omia, erilaisia ratkaisuja. — Keskittäkää Kymenlaakson keskussairaala Pietariin. Kuljetuksia sitten Kela taksilla . — Laitetaan riita puoliksi ja tehdään uusi keskussairaala Inkeroisiin tai Myllykoskelle. — Kouvolalaiset voivat tehdä oman sairaalan ihan itsellensä. Ei paljon tule painoarvoa asialle, vaikka joku vanha upseeri on asiasta ilahtunut. Entäs vanha siivooja, joka on todennäköisesti sairaampi kuin se vanha upseeri. Rehula on nimensä veroinen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/18/Kymen%20Sanomien%20lukijat%20haluavat%20s%C3%A4ilytt%C3%A4%C3%A4%20keskussairaalan%20Kotkassa%20%E2%80%94%20%20Ari%20Toropaisen%20lausunnot%20ihmetytt%C3%A4v%C3%A4t/2017321795762/4