Uutinen

Kymen Sanomat: Kulttuuri kiinnosti kotkalaisia Kulttuuri oli suosittua Kotkassa viime vuonna. Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen kertoo, että kulttuuritoimen yksiköt tavoittivat lähes jokaisen kaupunkilaisen ja täällä vierailevan turistin. — Pelkästään Merikeskus Vellamo, Meripäivät ja kirjastot vetivät viime vuonna yhteensä noin 800 000 kävijää. 55 000 asukkaan kaupungiksi se on paljon, Karjalainen myhäilee. Kotkan kulttuurilautakunnan puheenjohtaja Marko Kuusela on ilahtunut viime vuoden tilastoista. Hänen mukaansa numerot tukevat kaupungin pyrkimystä tehdä kulttuuria kotkalaisille. — On äärimmäisen positiivista on, että olemme tavoittaneet näin paljon ihmisiä. Tämä todistaa, että kulttuuri kuuluu kaikille. Karjalainen toivoo, että valtaisat kävijämäärät näkyisivät tulevaisuudessa kulttuurin rahoituksessa. Hänen mielestään ne pitäisi ottaa huomioon uutta kuntastrategiaa pohdittaessa. — Jos Kymenlaakson Sähkön osakekauppa toteutuu, emme pistäisi pahaksemme, jos kulttuuriinkin suhtauduttaisiin suopeasti, Kuusela lisää. Parhaillaan Kotkan kulttuuritoimessa valmistaudutaan tulevaan kesään, jota ohjelmapäällikkö Tiina Salonen kuvailee sanoilla super, super, super. — Meillä on Suomi 100 -juhlavuosi, The Tall Ships Races ja Kotkan Meripäivät yhtä aikaa. Heinäkuussa pidettävä suurtapahtuma rakentuu Merikeskus Vellamon ympärille. Kulttuurijohtaja Antti Karjalainen kertoo, että Kantasatamaan odotetaan 300 000 kävijää. Täksi vuodeksi Karjalainen odottaa mielenkiintoisia hankkeita myös paikallisilta taiteilijoilta. Kulttuurilautakunnan myöntämien avustusten ja apurahojen hakuaika päättyi viime perjantaina. Tukipäätökset tehdään 31. tammikuuta kulttuurilautakunnan kokouksessa. — Mukana oli hyvin korkeatasoisia hakemuksia, Karjalainen sanoo. Suomen juhlavuotta tuodaan Kotkan kirjastoissa esille erilaisilla lukemiseen liittyvillä valtakunnallisilla kampanjoilla. Vellamossa esitellään laivojen pienoismalleja sadan vuoden ajalta sekä Karhulan lasitaideosaamista jo nyt alkaneen Kasvoja Kymenlaaksosta -näyttelyn lisäksi. Myös telakalla oleva jäänmurtaja Tarmo tuodaan kesäksi Kotkaan osaksi itsenäisyyden juhlavuoden tapahtumia. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/18/Kulttuuri%20kiinnosti%20kotkalaisia/2017321799335/4