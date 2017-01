Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan graafinen ilme uudistui Kotkan graafista ilmettä on uudistettu. Raikastettu ilme näkyy esimerkiksi kaupungin nettisivuilla, sosiaalisen median kanavissa ja kaupungintalon edessä liehuvissa lipuissa. — Ilmeen uudistuksen tavoitteena on raikastaa Kotkan brändiä ja toisaalta helpottaa yhtenäisen ilmeen käyttöä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa sekä kansainvälisissä yhteyksissä muun muassa yhden tunnuksen avulla, kertoo Kotkan kaupungin viestintäpäällikkö Marja Metso. Samaan aikaan kaupungin some-tilien nimet muutettiin yhtenäisiksi, jotta niiden löydettävyys paranee. — Tilien nimi on Kotkankaupunki ja otsikko Merikaupunki Kotka esimerkiksi Twitterissä, Instagramissa ja Facebookissa. Kaupungille on tulossa myös oma Linkedin-tili. Uudistettu tunnus ja ilme pohjautuu Kotkan graafiseen ilmeeseen, joka otettiin käyttöön vuonna 2005. Uudessa ilmeessä ovat tuttuina elementteinä aaltokuvio sekä Merikaupunki Kotka -teksti sekä värimaailma. — Kokonaisuutena ilmeeseen on puhallettu freesejä tuulia, jotka raikastavat ja tuovat elävyyttä eri sovelluksiin. Aaltokuviota käytetään monipuolisesti ja värimaailmaan on otettu piristäjiksi viesteissä ja harkituissa yksityiskohdissa näkyviä tehostevärejä. Koska tarkoituksena ei ole uusia kaikkia materiaaleja, tutut elementit mahdollistavat sopuisan rinnakkaiskäytön. Vanhalla ilmeellä tehtyjä tuotteita voi käyttää uusien tuotteiden rinnalla. — Uusi ilme otetaan käyttöön eri sovelluksissa vähitellen ja uusissa tuotteissa käytetään aina uutta ilmettä, kertoo Metso. Uuden ilmeen on suunnitellut kotkalainen brändi- ja mainostoimisto Nitroid. Toimisto tekee myös Kotkan uuden oman matkailuesitteen, joka julkaistaan venemessuilla helmikuussa. Siinä hyödynnetään sekä Kotkan omaa uutta ilmettä että alueen yhteistä Luonnostaan vahva -brändiä. Lue koko uutinen:

