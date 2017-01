Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan Kantasataman tapahtumaympäristöjen kehittäminen käynnistyy Kehitysyhtiö Cursorin ja Kotkan kaupungin tilaama selvitystyö Kantasataman alueen tapahtumien ja tapahtumaympäristöjen kehittämiseksi käynnistyy. Tutkijoiden tavoitteena on kevään aikana selvittää tapahtumapaikkoihin liittyviä tarpeita ja tapahtumayhteistyön mahdollisuuksia Kantasataman alueella. Samalla halutaan kehittää Kotkan seudun elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä erityisesti matkailun näkökulmasta. Tutkijat haluavat tietää minkälaisilla toimintamalli- ja toimintaympäristöratkaisuilla voidaan vaikuttaa yritys- ja yleisö̈tapahtumien sekä kokous- ja kongressiasiakkaiden määrän kasvuun Kotkassa. Alueen tapahtumien kehittämisen kannalta tärkeää on työn tilaajien mielestä tulevaisuuteen suuntautuva palvelukehitys ja yhteistyö esimerkiksi alueen yritysten, XAMKin, alueen kulttuurilaitosten, urheilutoimijoiden sekä säännöllisten yleisötapahtumien järjestäjien kesken. Tutkijat selvittävät, miten tapahtumia voitaisiin järjestää ympäri vuoden, voitaisiinko niitä järjestää yhteistyössä eri tahojen kanssa ja miten tapahtumien rahoitus järjestyisi. Selvitys on osa Cursor Oy:n toteuttamia Relax-Kaakko 135°- ja Kasvua Kymenlaaksoon matkailuinvestoinneilla –hankkeita. Tarjouskilpailun vertailussa työn toteuttajaksi valikoitui Pink Eminence Oy yhdessä alueiden palveluarkkitehtuuriin erikoistuneen Arkkitehtitoimisto Suominen Oy:n/Suominen Consultingin, tapahtumatuotantoyhtiö No Fear Agency & Promotion Oy:n ja palvelumuotoiluyritys Ananas, Bananas, Cucumber Creative Oy:n kanssa. — Kotkan Kantasatamaan suunniteltavien tapahtumapaikkojen ja -yhteistyön kannalta on tärkeää hahmottaa sellainen elä̈mys- ja palvelukehitys sekä toimintakonsepti, joka perustuu liikunta-, hyvinvointi- ja elämystuottajien yhteistoimintaan ja realistisen tapahtumaliiketoiminnan mahdollisuuksiin, sanoo Pink Eminence Oy:n toimitusjohtaja Outi Raatikainen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/18/Kotkan%20Kantasataman%20tapahtumaymp%C3%A4rist%C3%B6jen%20kehitt%C3%A4minen%20k%C3%A4ynnistyy/2017321797189/4