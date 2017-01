Uutinen

Kymen Sanomat: Kelan toimistoissa ja puhelinpalveluissa poikkeuksellista ruuhkaa — suma johtuu toimeentulotukea hakevista asiakkaista Kelan toimistoissa ja puhelinpalveluissa on ruuhkaa, joka on aiheuttanut asiakkaille haittaa. Poikkeuksellinen ruuhka johtuu toimeentulotukea hakevien asiakkaiden siirtymisestä Kelan asiakkaiksi, kerrotaan Kelan keskiviikkona iltapäivällä julkaisemassa tiedotteessa. Kela pahoittelee ruuhkan syntymistä ja lupaa tehdä sen hoitamiseksi kaiken, mitä tehtävissä on. Kela huomauttaa, että toimistossa asiointi ei nopeuta asian käsittelyä. Mikäli toimistossa asiointi on välttämätöntä, kannattaa asiointi siirtää myöhempään ajankohtaan. Kelaan voi myös varata puhelinajan tai asioida verkossa. Puhelinajat on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät muulla tavoin pysty täyttämään hakemusta. Kela saa tällä hetkellä paljon puheluita, joissa kysellään hakemuksen käsittelystä. Tietoa oman hakemuksen käsittelystä saa Kelan asiointipalvelussa, jonne kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/18/Kelan%20toimistoissa%20ja%20puhelinpalveluissa%20poikkeuksellista%20ruuhkaa%20%E2%80%94%20suma%20johtuu%20toimeentulotukea%20hakevista%20asiakkaista/2017521796851/4