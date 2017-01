Uutinen

Kymen Sanomat: Kansanedustaja Sirpa Paatero vierailee Kotkan kouluissa Kansanedustaja Sirpa Paatero (sd.) vierailee 12 koulussa tammikuun aikana. Taustalla on Eduskunnan itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan ensimmäisestä tapahtumasta, jossa kansanedustajat vierailevat kouluissa. — Koulu, niin peruskoulu kuin ylemmät opintoportaat, ovat kansan sivistyksen kulmakivi. Demokratiakasvatus on tärkeää hyvinvointivaltiossa. On ilahduttavaa, että koulut haluavat edistää asiaa kutsumalla kansanedustajat kouluihin. Peruskoulu on ollut menestystarina, jonka avulla on taattu kaikille tasa-arvoiset lähtökohdat opintielle. Peruskoulun perustamisesta on Suomen 100-vuotisvuonna kulunut 45 vuotta ja yhteiskunta on vuosien kuluessa muuttunut. — Peruskoulun päättävistä pojista joka kahdeksas ei osaa lukea ja pari tuhatta nuorta tippuu pois koulupolulta liian varhaisessa vaiheessa. Nyt on aika kehittää suomalaista koulutusjärjestelmää jälleen, jotta kaikki saavat riittävät eväät elämään. Paatero vierailee tammikuun aikana Otsolan koulussa, Metsolan koulussa, Mussalon koulussa, Helilän koulussa, Kotkan lyseon lukiossa, Hakalan koulussa, Karhulan lukiossa, Hovinsaaren koulussa, Ruonalan koulussa, Langinkosken koulussa, Tavastilan koulussa ja Aittakorven koulussa. Lue koko uutinen:

