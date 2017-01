Uutinen

Kymen Sanomat: Kävijämäärät kasvoivat Kotkan kirjastoissa — kirjastoista on tullut myös kohtaamispaikkoja Kirjastojen merkitys tilana on kasvanut. Kotkan kirjastojen viime vuoden kävijämäärä lähenteli puolta miljoonaa, vaikka Otsolan ja Tavastilan kirjastot lakkautettiin vuoden 2015 lopussa. Vuonna 2016 kirjastoissa oli kävijöitä lähes viisi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Karhuvuoren kirjastossa kävijämäärä nousi huimat 247 prosenttia ja Karhulan kirjastossakin yli 11 prosenttia. Karhuvuoren kirjaston kävijämäärän nousu selittyy kirjaston uusilla, ajanmukaisilla tiloilla sekä omatoimikirjaston myötä laajentuneilla aukioloajoilla. Pääkirjastossa ja kirjastoautossa kävijämäärät pysyivät suunnilleen ennallaan. Yhteensä kaikissa kirjastoissa oli 478 200 käyntiä, niistä runsaat 300 000 pääkirjastossa. Vuoden 2016 kirjastotilastot kuvastavat hyvin kirjastojen käytön muutosta yleisemmälläkin tasolla. Ne ovat yhä enemmän asukkaiden kohtaamispaikkoja ja tapahtumatiloja sekä opiskelu-, työskentely- ja vapaa-ajanviettopaikkoja. Kirjallisuus ja lukemisen edistäminen pysyvät edelleen kirjastojen ykköstuotteena, mutta rinnalle tulee ja on jo tullut muita kirjastojen käyttötapoja ja merkityksiä. Vuoden 2017 alusta maksuttomiksi muuttuneista varauksista odotetaan piristystä myös lainauslukuihin. Lue koko uutinen:

