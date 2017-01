Uutinen

Kymen Sanomat: Hollannin pistekuningas KTP-Basketiin — ketään amerikkalaisista ei lähetetä kotiin KTP-Basket on hankkinut viidennen amerikkalaispelaajan. Takamies Antwan Scott, 24, tulee Kotkaan Hollannin pääsarjasta. 188-senttinen Scott on pelannut ensimmäistä ammattilaiskauttaan Hollannin pääsarjassa Del Boschin riveissä ja on koko sarjan ykkönen 20,6 pisteen keskiarvollaan. Myös 4,5 levypalloa, 5,5 syöttöä ja 2,3 riistoa ovat vakuuttavia lukemia. Silti Hollannin hallitseva mestarijoukkue oli valmis päästämään miehen menemään. — Del Bosch on jäänyt sarjassa keskikastiin, ja siellä haetaan tilalle eri tyylistä pelaajaa, KTP-Basketin puheenjohtaja Jyrki Lindström tietää. Scottin odotetaan tuovan joukkueeseen lisää pelinteko- ja heittovoimaa. Kolmoset ovat osuneet Hollannissa 33-prosenttisesti, mutta yliopistourallaan Colorado Staten kasvatti heilutti sukkaa yli 40 prosentin tarkkuudella. Herrasmiessopimus rajoittaa amerikkalaisten määrän neljään, mutta ainoastaan kunkin pelin kohdalla. KTP aikookin pitää kaikki viisi jenkkiä joukkueessaan. — Scottia tarjottiin meille huokeaan hintaan. Meillä sattuu olemaan asunto vapaana, ja säästö olisi muutenkin marginaalinen jos lähettäisimme yhden amerikkalaisen kotiin, Lindström kertoo. — Ja mahdollisten loukkaantumisten varalta tilanne on tietysti hyvä. KTP pelaa perjantaina kotiottelun Korihaita vastaan. Vielä ei ole tiedossa, ehtiikö Scott ajoissa Kotkaan. Lue koko uutinen:

