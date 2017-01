Uutinen

Kymen Sanomat: Heikinmarkkinat torstaina Haminassa — myynnissä muun muassa huopatossuja ja lapasia Perinteiset Heikinmarkkinat pidetään Haminassa torstaina. Vuosikymmenien saatossa näillä talvimarkkinoilla on myyty huopatossuja ja muuta lämmintä asustetta ja niin nytkin. Kojuissa on enimmäkseen talvituotteita. — Huopatossumarkkinathan nämä ovat. Kauppiailla on myynnissä myös villasukkia, lapasia, hattuja ja muuta vuodenaikaan liittyvää. Myös kenkiä ja mattoja löytyy, hyvin monenlaista tavaraa, kertoo työnjohtaja Anne Repo. Ja tietenkin myynnissä on viipurinrinkeleitä. Ennakkoon on Heikinmarkkinoille tänä vuonna ilmoittautunut 59 kauppiasta. Määrä vastaa suunnilleen keskiarvoa. Anne Repo kertoo, että myyjien määrä on vaihdellut melko suuresti. Alimmillaan se on ollut noin 30 ja enimmillään noin 70. Sää ja etenkin pakkanen painavat paljon myyjien päätöksessä tulla tammikuussa Haminaan. — Muita markkinoita hiljaisemmat Heikinmarkkinat toki ovat. Niistä on kuitenkin haluttu pitää kiinni, koska perinteet ovat pitkät. Tällä viikolla näyttä siltä, että sää kyllä suosii niin myyjiä kuin markkinaväkeäkin. Pitäisi olla poutaa ja lämpö plussan puolella, joten torilla tarkenee, sanoo Repo. Heikinmarkkinat Haminan torilla torstaina 19.1. kello 8-18. Lue koko uutinen:

