Uutinen

Kymen Sanomat: Poliisi: Rekolan vastaanottokeskuksen oveen ammuttiin aamuyöllä — ampujasta valvontakameran kuva Hätäkeskukseen ilmoitettiin tiistaina aamuyöllä, että Kuusankosken Rekolan vastaanottokeskuksen läheltä oli kuulunut laukaus. Paikalta oli poistunut tumma farmarimallinen henkilöauto. Vastaanottokeskuksen ulko-oven viereiseen lasiin oli tullut reikä. Ulko-oven tasanteelta löytyi luodin jäänteitä. Tapahtumasta on valvontakameran tallenne, josta näkyy autosta etumatkustajan paikalta nouseva henkilö. Hänellä on yllään tumma yläosa ja vaaleat housut. Tekoa tutkitaan vaaran aiheuttamisena. Poliisin tietojen mukaan kenenkään henki tai terveys ei vaarantunut. Tutkinnallisista syistä luodista tai käytetystä ampuma-aseesta ei tiedoteta enempää. Poliisi kaipaa silminnäkijähavaintoja tapahtuneesta. Niistä voi ilmoittaa sähköpostiosoitteeseen rikostorjunta.kymenlaakso@poliisi.fi tai numeroon 050 447 9574. Rekolan vastaanottokeskusta vastaan on hyökätty ennenkin. Vuoden 2015 lopussa sisätiloihin heitettiin kaksi patamallista ilotulitetta. Ne sytyttivät maton palamaan, mutta asukkaat saivat tulen sammutettua. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/17/Poliisi%3A%20Rekolan%20vastaanottokeskuksen%20oveen%20ammuttiin%20aamuy%C3%B6ll%C3%A4%20%E2%80%94%20ampujasta%20valvontakameran%20kuva/2017521791358/4