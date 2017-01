Uutinen

Kymen Sanomat: Mika Huusari ja Kalle Kurvinen soittavat harmonikkamusiikin helmiä 20-vuotisjuhlakonsertissa Mika Huusari ja Kalle Kurvinen isännöivät jälleen Kotkan harmonikkakonserttia, joka järjestetään nyt 20. kerran. Sunnuntaina Kotkan konserttitalon lavalla nähdään myös hanuristi Anne-Mari Kanniainen. Trumpettia soittaa Visa Haarala. Komppiryhmässä ovat basisti Petri Mäkiharju ja rumpali Harri Heininen. 20-vuotisjuhlakonsertissa kunnioitetaan menneiden mestareiden musiikkia ja perintöä. Huusarin mukaan ohjelma tarjoilee harmonikkamusiikin kulta-ajan helmiä, kuten Paul Norrbackin Varisevat lehdet ja Viljo Vesterisen Sirkkojen tanssi. — Ohjelmaan on kasattu suosikkikappaleita harmonikkakonserteistamme 20 vuodelta. Konsertin kappaleet ovat Kurviselle ja Huusarille tuttuja heidän lapsuudestaan. He tutustuivat toisiinsa Kotkan seudun musiikkiopistossa 1980-luvun alussa. Parivaljakko päätyi keikkailemaan yhdessä jo 15-vuotiaina. Huusari kertoo, että koko 80-luku oli vilkasta aikaa. He kävivät yhdessä läpi kaikki mahdolliset harmonikkakilpailut. Useimmiten tuliaisina olivat voitto ja toinen sija. — Emme niinkään ajatelleet niitä kilpailuina, vaan treenipaikkoina, Kurvinen toteaa. Nyt 45-vuotiaat soittajat ovat nähneet harmonikkakulttuurin muutoksen. Heidän mukaansa perinteinen instrumentti voi hyvin. Tähän on vaikuttanut muun muassa kansainvälistyminen ja Sibelius-Akatemian koulutusohjelma. — Hanuristien työtilanne on hyvä. Monet nuoret soittajat ovat löytäneet oman tyylinsä. 20 vuotta sitten oli juhlaa, jos löysi musiikkikaupasta edes yhden harmonikkalevyn. Nyt musiikki on kaikkien saatavilla netissä, Huusari sanoo. 20-vuotisjuhlaharmonikkakonsertti Kotkan konserttitalossa sunnuntaina 22.1. kello 15. Lue koko uutinen:

