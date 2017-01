Uutinen

Kymen Sanomat: Miehikkälään valmistuu uudenlainen lypsyasemapihatto Miehikkäläläisten Eetu ja Suvi Kirpun tilalle on valmistumassa uudenlainen lypsyasemapihatto. 200 lehmälle tarkoitetussa pihatossa on käytetty modernia tekniikkaa. Kyseessä on harjakattoinen konseptipihatto, jossa on tilat 120 lypsylehmälle. Lisäksi on 80 paikkaa nuorelle karjalle. Eläimet saavat liikkua vapaasti omilla osastoillaan, kahdesti päivässä ne käyvät lypsyasemalla. — Lypsyrobottia meillä ei ole, koska emme kokeneet sitä kannattavaksi. Lypsy hoidetaan siis käsin lypsykoneeseen kytkemällä, Eetu Kirppu kuvailee. Kaikki muu kuivikkeen levitystä lukuunottamatta onkin automatisoitu. Ruokinta hoituu aperobotilla, joka kerää rehut, sekoittaa ne ja kuljettaa katossa liikkuvia kiskoja pitkin eläimille. Lantahuolto tapahtuu lattiassa kulkevalla ketjupoistolaitteella. Lehmien kaulassa on anturit, joilla tarkkaillaan niiden aktiivisuutta. Katossa oleva antenni vastaanottaa tiedot, joiden perusteella voidaan päätellä otolliset siemennysajankohdat. Kyseessä on mittava investointi. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat noin 1,5 miljoonaa euroa. Lue koko uutinen:

