Kymen Sanomat: Kymenlaakson Jäte: Vilkutetaan yhdessä jäteauton kuljettajalle — katso esimerkkivideo! Kymenlaakson Jäte Oy kannustaa lapsia ja jäteautojen kuljettajia mukaan vilkutuskampanjaan. Ideana on, että tietä ylittävä lapsi ja jäteauton kuljettaja vilkuttavat toisilleen merkkinä siitä, että ovat huomanneet toisensa. Näin lapsi tietää, että kuljettaja on nähnyt hänet ja tien ylittäminen on turvallista. Tavoitteena on lisätä tiellä liikkujien turvallisuutta. Etenkin pieniä lapsia voi olla vaikea havaita jäteauton ohjaamosta. Pyyntö vilkuttamisesta onkin tullut kuljettajilta itseltään. Kampanjan ideaa voivat hyödyntää muutkin suurten autojen kuljettajat. Toiveena on, että lapset pysähtyisivät ennen tien ylitystä. Jos risteyksessä on iso auto, haetaan katsekontakti kuljettajaan ja vilkutetaan hänelle. Kun kuljettaja vilkuttaa takaisin, voi turvallisin mielin astella suojatielle.

