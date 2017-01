Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan Cumulus on nyt osa uutta ketjua Kotkan Cumulus-hotelli on tiistaista alkaen ollut Cumulus City Kotka. — Palvelukonseptin osalta Cumulus City Kotkassa ovat jo käytössä ketju-uudistukset eli aamiaista voi saada kellon ympäri, early check-in ja late check-out on mahdollista veloituksetta kello 7–23 ja 1 Gt:n wifi takaa sujuvat työskentelyolosuhteet hotellivieraillemme, brändijohtaja Hanna Pasanen Cumulus City & Resort I City-hotelleista. Hotellissa on parhaillaan käynnissä remontti. — Uudistamme parhaillaan huoneita ja remontti valmistuu nyt kevään aikana. Muutos on osa Restelin valtakunnallista brändinvaihdosta. Entiset Rantasipi ja Cumulus -brändit häviävät ja niiden tilalle tulee Cumulus city- ja resort -ketju. Muutos tapahtuu kaikkiaan 36 hotellissa. — Pyrimme ketjujen yhdistämisen avulla nykyistä tasalaatuisempaan ja monipuolisempaan tarjontaan entistä laajemmalle asiakaskunnalle, perustelee markkinointijohtaja Kati Litmanen Resteliltä. Muutoksella ei Restelin mukaan ole vaikutuksia henkilöstömääriin. Lue koko uutinen:

