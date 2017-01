Uutinen

Kymen Sanomat: Kommentoi: Millainen on työpaikkasi yhteishenki? Työyhteisössä syntyy eripuraa, jos työ on liian kuormittavaa tai joustamatonta tai johtaminen huonoa. Lappeenrannan teknillisen yliopiston dosentti, työhyvinvointia tutkinut Pia Heilmann toteaa joustamattomuuden lisäävän ristiriitoja työpaikoilla. — Jos työntekijä kokee, ettei muutoksen mahdollisuutta tai vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä ole, työhön leipiintyy ja siitä katoaa imu. Myös lomautusten ja irtisanomisten uhka kiristää ilmapiiriä. On vaikea ottaa vastuuta yhteishengestä, jos oman työn jatkuminen on epävarmaa, Heilmann sanoo. — Määräaikaiset työsuhteet, pätkätyöt, eivät ole poistuneet työelämästä 1990-luvun laman jälkeen. Työn pirstaloituminen aiheuttaa ristiriitoja ja pahoinvointia työpaikoilla. Enää ei ole selkeitä työaikoja tai välttämättä edes paikkaa, jossa työtä tehdään, toteaa työterveyspsykologi Sanna Aulankoski. Myös siviilielämän paineet näkyvät työssä. — Ruuhkavuosiaan elävät 35–40-vuotiaat yrittävät revetä joka suuntaan. Työn ulkopuoliseen elämään liittyvistä paineista on hyvä puhua esimiehelle, Heilmann sanoo. Miten omalla työpaikallasi sujuu? Onko porukalla hyvä yhteishenki? Miten se saavutetaan? Kerro omat vinkkisi! Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/17/Kommentoi%3A%20Millainen%20on%20ty%C3%B6paikkasi%20yhteishenki/2017321789008/4