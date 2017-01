Uutinen

Kymen Sanomat: KTP-Basket hankkii vielä uuden takamiehen? — Ei kommenttia, Ailus sanoo Korisliigan KTP-Basket suunnittelee Kymen Sanomien tietojen mukaan edelleen uuden ulkomaisen takamiehen hankkimista. Päävalmentaja Ray Ailus ei kuitenkaan suostu vahvistamaan tietoa. — Ei ole mitään kommentoitavaa. Meillä pelintekovastuu on nuorilla pojilla ja heillä on oppimisprosessi meneillään, Ailus sanoo. KTP:n takamiehiä ovat Joni Herrala ja vasta 18-vuotias Severi Kaukiainen. Usein KTP:n hyökätessä pallo kuitenkin on amerikkalaisvahvistuksen, erityisesti Monyea Prattin käsissä. Eikä Pratt oikeastaan ole pelintekijä. KTP on liigassa yhdeksäntenä 14 pisteellä. Eroa putoajan paikalla oleviin Korihaihin on kuusi pistettä ja pudotuspeliviivaan vain kaksi. Tilanne on hyvä siihen nähden, että KTP on kolmessa tärkeässä tilastokategoriassa liigan huonoin joukkue: kotkalaisilla on vähiten levypalloja (35,5 ottelua kohden) ja se on ollut sekä vapaaheitoissa (karmaiseva 55,3%) että kolmen pisteen heitoissa (29,3%) sarjan selvästi epätarkin joukkue. — Vaparit ovat surkeita ja kolmoset heikkoja. Siinä menee aika monta pistettä jokaisessa pelissä, Ailus myöntää. Ottaisitko joukkueeseen mieluummin pelintekijän vai hyvän heittäjän? — Hyvä kysymys. Kumpaakin tarvitaan. Lue lisää aiheesta päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

