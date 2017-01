Uutinen

Kymen Sanomat: Jallu Rantasella hyvät muistot 80-luvun Kotkasta — ”Arto sanoi varmaan, että pidä juniori suusi kiinni” KTP:n päävalmentaja Jari Rantanen katsoo valokuvaa. Se on julkaistu Eteenpäin-lehdessä 21. syyskuuta 1981. Kuvassa HJK:n Rantanen ja KTP:n Arto Tolsa vaihtavat ajatuksia. — Varmaan Arto sanoi jotain, että pidä sinä juniori suusi kiinni ja mene kotiisi kasvamaan, Rantanen naurahtaa. — Olen aina fanittanut Kotkan meininkiä. Se, ettei kentällä oltu kavereita, ei tarkoita sitä, ettemme me pelaajat olisi tulleet toimeen kentän ulkopuolella. Rantanen pelasi urallaan yli 300 ottelua, niistä viisi Kotkassa KTP:tä vastaan. Rantanen muistaa erityisen hyvin ottelun, josta valokuvakin on otettu. Hän sai kaksi keltaista korttia pian toisen puoliajan alettua ja joutui ulosajetuksi. Jälkimmäinen varoitus tuli Tolsan taklaamisesta. Rantanen kuvaa episodia herkullisesti omaelämäkerrassaan Sata kiloa Jallua (Teos 2009). — Yritin jäädä vaihtopenkille, mutta katsomosta lensi kaikenlaista kamaa, joten päätin, että on viisainta lähteä kävelemään koppia kohti. Matkalla kuulin katsomosta kaikenlaisia huutoja ja uhkauksia. --- Vähän ennen kuin pääsin kopeille, tuli stadionin päätyrinteen luona joku jätkä huutamaan uhkaavasti: ”Sie vejit Artoo jalkaan, joten nyt mie vejän sinnuu turpiin!”, Rantanen kertoo kirjassa. Tappelua ei kuitenkaan syntynyt. Rantasen mukaan uhkailijalla ”meni pupu pöksyyn”. — Hyvää meininkiä se oli. Yleisö oli valtavan hienosti mukana, jopa nyrkkihippahaasteisiin asti, Rantanen kertoo nyt. Rantanen mainitsee kirjassaan moneen otteeseen Kotkan omaksi suosikkivieraspaikkakunnakseen. — Kotkassa oli 80-luvulla Suomen paras tunnelma. Se on selvä ykkönen, kakkosena tulee Valkeakoski, Rantanen listaa. — Arton (Tolsan) aikana katsomo ja kentän reunat olivat ihan täynnä porukkaa. Pelasin nuorten maajoukkueessa samaan aikaan Ari Alilan kanssa, ja hän sanoi, että porukkaa oli paikalla usein enemmän kuin stadionille olisi saanut ottaa. Rantanen muistaa saman ajan KTP-pelaajista koko joukon. Mieleen palautuvat saman tien Kari Bergqvist, Kalevi ”Pomo” Eriksson ja Ari Tissari sekä Ari ja Jouko Alila. — Ari oli rauhallinen, mutta Jokke sai kentällä yleisön syttymään. Joskus epäonnistumisen jälkeen hän juoksi yleisön eteen, takoi rintaansa ja huusi ”kohta me se tehdään!” Rantanen muistelee. Kaikki Rantasen Kotkassa pelaamat ottelut olivat tasaisia. Vuonna 1980 KTP voitti 1—0, seuraavana vuonna HJK samoin luvuin. Kaudella 1982 ottelu päättyi 0—1 ja 1983 pelattiin maaliton tasapeli. — Meitä vastaan KTP pelasi aina todella hyvin, ainakin Kotkassa. Ei joukkue voinut pelata huonosti sellaisen yleisön edessä. Rantanen pelasi Kotkassa kerran 90-luvullakin. Kokeneiden liigajyrien PK-35 voitti KTP:n 1—0 Ykkösen ottelussa toukokuussa 1997. Lue koko uutinen:

