Kymen Sanomat: Fafa´s katuruokaketju etsii yrittäjää Kotkasta Lähi-idän pikaruokaa tarjoava Fafa's-ketju hakee uusia franchising-yrittäjiä 16 kaupunkiin. Yksi niistä on Kotka. — Etsimme yrittäjähenkisiä ihmisiä, jotka ovat valmiita ryhtymään ravintolabisnekseen. Iällä, sukupuolella tai koulutuksella ei ole väliä. Jos kiinnostusta löytyy, alamme etsiä sopivia tiloja Kotkasta. Meillä ei ole mitään ennalta suunniteltua aikataulua, mutta tavoitteena olisi toimia mahdollisimman nopeasti, kertoo Jarno Tuliara, yksi Fafa´s ketjun osakkaista. Fafa's on viisi vuotta toiminut katuruokaketju, joka on useana vuonna valittu Helsingin parhaaksi katuruokaravintolaksi. Ketjulla on ravintoloita Helsingin lisäksi muun muassa Tampereella ja Jyväskylässä. Verkkosivuillaan Fafa's hakee yrittäjiä 16 kaupunkiin. Ne ovat Kotka, Lappeenranta, Kouvola, Oulu, Kuopio, Pori, Joensuu, Hämeenlinna, Vaasa, Rovaniemi, Seinäjoki, Mikkeli, Salo, Porvoo, Espoo ja Vantaa. Lue koko uutinen:

