Kymen Sanomat: Danske Bank sulkee Haminan konttorinsa Danske Bankin Haminan ja Kotkan konttorien toiminta yhdistyy. Danske Bankin Haminan konttorin toiminta siirtyy Kotkaan helmikuussa. — Kotkassa asiakkaiden ulottuvilla on aikaisempaa laajempi palveluvalikoima. Yhä useampi asiakas hoitaa nykyisin myös laina- ja sijoitusneuvottelut verkko- tai puhelintapaamisena ja päivittäisasioissa erityisesti mobiiliasioinnin suosio on kasvanut nopeasti, kertoo Danske Bankin Haminan konttorinjohtaja Pekka Lainas. Lainaksen mukaan konttoritoiminnan päättymisen taustalla on asiakkaiden asiointitapojen nopea muutos. Yhä useampi asiakas haluaa nykyään hoitaa pankkiasiansa verkossa tai puhelimitse. — Suomalainen yhteiskunta muuttuu nopeasti: yhä useammalla yhteiskunnan osa-alueella ihmiset haluavat hoitaa asiansa verkossa. Danske Bank haluaakin tarjota asiakkailleen juuri heidän arkeensa sopivaa asiakaspalvelua, oli kyse päivittäisasioitten hoitamisesta tai henkilökohtaisesta laina- tai sijoitusneuvonnasta, Lainas korostaa. Lue koko uutinen:

