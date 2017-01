Uutinen

Kymen Sanomat: Verkkoadressi ajaa Kymenlaakson keskussairaalan siirtämistä Kouvolaan — mitä mieltä sinä olet? Internetin Adressit.com-palvelussa on avattu adressi, jolla ajetaan Kymenlaakson keskussairaalan siirtämistä Kotkasta Kouvolaan. Sen takana on Kouvolan Lääkärikeskuksen hallituksen puheenjohtaja ja toinen omistaja Ari Toropainen. — Olen Pohjois-Karjalasta tulleena ihmetellyt koko ajan keskussairaalan sijaintia, aivan maakunnan toisessa laidassa, meren rannalla. Kun nykyisen Koksin ympärille piirretään 50 kilometrin säteinen ympyrä, siitä on puolet merivettä. Mikäli sama ympyrä piirretään Kouvolan ympärille, siinä on myös Kotka mukana, Toropainen kirjoittaa adressin esittelytekstissä. Hän mainitsee myös nykyisen keskussairaalan olevan rakenteellisesti huonommassa kunnossa kuin Kuusankosken aluesairaala, ja uskoo, että erikoislääkäreitä olisi helpompi saada Kouvolaan kuin Kotkaan nopean junayhteyden ansiosta. Toropainen korostaa, että hän on tehnyt päätelmänsä puhtaasti numeroiden perusteella, ei tunnesyistä. Poliittisia sidoksia hänellä ei ole. — Olen saanut paljon kiittäviä kommentteja, ja moni on sanonut, että asiaa olisi alun perinkin pitänyt lähestyä tästä kulmasta. Eräs entinen upseeri kiitti sitä, että otin esiin myös Suomen suurimman varuskunnan tilanteen. Sielläkään ei enää ole sairaalaa, vaan vakavammissa tapauksissa turvaudutaan kunnalliseen terveydenhuoltoon. Lehdissä olleiden tietojen perusteella Toropainen laskee, että nykyisen keskussairaalan kunnostus ja Kouvolan Ratamo-keskuksen rakentaminen maksaisivat yhteensä noin 400 miljoonaa. — Reilulla 200 miljoonalla saataisiin yksi hyvä sairaala, kun se vain rakennettaisiin oikeaan paikkaan. 50 kilometrin etäisyys sairaalaan Kotkasta ei voi olla ongelma, ja pienempää väestöä on halvempaa kuljettaa takseilla kuin suurempaa. Toropainen kirjoitti vuodenvaihteessa aiheesta Kouvolan Sanomien yleisönosastolle. Tuolloin hän sanoi laativansa asiasta kansalaisaloitteen. Harkinnan jälkeen hän päätyi kuitenkin verkkoadressiin. — Aloitteen on oltava selkeä ehdotus uudeksi laiksi tai muutos nykyiseen lakiin. Tämä liittyy sote-lainsäädäntöön, joka ei ole vielä valmis. Lisäksi kansalaisaloitetta on pidettävä avoimena puoli vuotta, jolloin olisimme jo myöhässä. Adressi avattiin 2. päivänä tammikuuta. Toistaiseksi se kerännyt noin 800 allekirjoitusta. Toropaisen tavoitteena on 50 000 nimeä, joka olisi myös kansalaisaloitteen raja. Suunnitelmissa on myös nimien keräys paperille esimerkiksi hoivakodeissa. Kun nimiä on tarpeeksi, adressi on tarkoitus luovuttaa peruspalveluministeri Juha Rehulalle. Sen voi allekirjoittaa osoitteessa www.adressit.com/kymenlaakson_keskussairaala_kouvolaan. Vakuttavatko Ari Toropaisen perustelut sairaalan siirtämiseksi? Uskotko, että adressilla on mahdollista vaikuttaa? Kirjoita ajatuksesi kommenttikenttään. Lue koko uutinen:

