Kymen Sanomat: Varoitus jäällä liikkuville — Santalahden veneväylä on vielä auki Vanhalla merivartioston rannikkovartioveneellä Emma Ilmarisella Santalahdesta Pitkäsaareen satunnaisesti ajava Sami Berghäll otti yhteyttä Kymen Sanomien toimitukseen ja halusi varoittaa jäällä liikkuvia ihmisiä. — Ihmiset kuitenkin taapertavat jäällä, vaikka se on vielä kovin heikkolaatuista. Ajattelin, että heille voisi ihan turvallisuussyistä kertoa, että Santalahden veneväylä on vielä auki jäistä huolimatta. Jos ja kun talvi tulee, liikenne saareen loppuu, kertoo Berghäll. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/16/Varoitus%20j%C3%A4%C3%A4ll%C3%A4%20liikkuville%20%E2%80%94%20Santalahden%20venev%C3%A4yl%C3%A4%20on%20viel%C3%A4%20auki/2017321785760/4