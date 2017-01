Uutinen

Kymen Sanomat: Suomen kielen historia on varsin monipolvinen Suomen kielen kehittymisen alkulähteet ulottuvat paljon kauemmaksi historiaan kuin ne 670 vuotta, jotka Pyhtää on ollut olemassa. Pyhtään kirjastossa sunnuntaina luennoinut Tampereen yliopiston filosofian professori Antti Leino totesi, ettei 1300-luku itse asiassa osu kovin luontevaan saumakohtaan suomen kielen kehityksessä, vaan merkittävämpää on tapahtunut ennen tuota aikaa ja sen jälkeen. — 1200-luvulla alkaa se historia, kun vieraskielisissä asiakirjoissa esiintyy suomenkielisiä pätkiä. Toisaalta 1540 on rajapyykki, josta lähtee kokonaisina suomen kielen teksteinä meille säilynyt historiallinen aikakausi. Ja jos taas mennään reilusti taaksepäin ajassa, 500-1000 vuotta, todetaan kantasuomen hajoaminen. Nämä ovat niitä saumakohtia, sanoi Leino. Pyhtään syntyvuoden kohdilta alkaa kuitenkin Leinon mukaan omalla tavallaan kaunis ja mielenkiintoinen vaihe. Se liittyy suomen murteiden eriytymisessä alueittain, jota tuohon aikaan tapahtui paljon ja nopeastikin. Ongelma on siinä, että siihen liittyvää tutkimusta on toistaiseksi ollut vähän. Murteet sinänsä muodostavat Leinon mukaan Suomessa todella hajanaisen kokoelman: Etenkin, kun vertailee tilannetta muiden lähialueiden kielien murrevaihteluihin. Leino yhtyy mielipiteeseen, jonka mukaan suomen kieli on nykyään yhteisnimitys Suomen alueella puhuttavista murteista. Lue lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

