Uutinen

Kymen Sanomat: Rauhalan Siwa muuttuu perjantaina K-Marketiksi — katso mikä kauppa on vuorossa seuraavaksi Siwojen ja Valintatalojen muuttaminen K-Marketeiksi jatkuu. Torstaina 19. tammikuuta K-Marketiksi muuttuu Rauhalan Siwa Kotkassa. Muutoksen yhteydessä kaupan tuotevalikoima ja ilme vaihtuvat. Muutoksen jälkeen kaupassa käy K-Plussa-kanta-asiakaskortti. K-Marketeiksi muutetut kaupat toimivat aluksi myymäläpäällikkövetoisina. Kaikki kaupat siirretään K-kauppiaille vuoden 2018 loppuun mennessä. Siwojen ja Valintatalojen muuttaminen K-Marketeiksi jatkuu vuoden 2017 kevääseen. Etelä-Kymenlaaksossa seuraava muutos tapahtuu Uudessa-Summassa viikolla viisi ja sen jälkeen viikolla kuusi Korelan Siwa muuttuu K-Market Korelaksi. Viikolla 12 vuorossa on Hovinsaaren Siwa. Vuodenvaihteeseen mennessä kauppoja avattiin K-Marketeina 223, ja kevään aikana K-Marketeina avataan noin 175 kauppaa. Tavoitteena on siirtää kaikki uudet K-Marketit K-kauppiaille vuoden 2018 loppuun mennessä. Kauppaverkoston laajentuessa Kesko rekrytoi ja kouluttaa satoja uusia K-kauppiaita. Toistaiseksi K-kauppiaiden hallintaan on siirretty noin 25 kauppaa. Siwojen ja Valintatalojen muutostöiden lisäksi Keskolla on käynnissä koko K-Market-ketjun uudistus. Koko ketju on uudistettu vuoden 2017 loppuun mennessä. Lue koko uutinen:

