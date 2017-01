Uutinen

Kymen Sanomat: Pysyvä kirkkoherra tuo vakautta Haminan ortodoksiseurakuntaan Isä Ville Kiiverille Haminan ortodoksiseurakunnan kirkkoherraksi tulo on kotiinpaluu. Isä Ville aloitti kirkkoherrana tammikuun alussa. — Palaan tosi rakkaaseen seurakuntaan. Olen ollut täällä pienestä pitäen, ja Kouvolan kirkko on oma kotikirkkoni. Edelliset kaksi vuotta hän toimi Vaasan seurakunnan kirkkoherrana. Isä Ville siunataan virallisesti tehtäväänsä seurakunnan pääkirkossa Haminassa sunnuntaina 22. tammikuuta. Siinä missä kirkkoherran työ on hallinnollista ja tapahtuu arkisin, pappina isä Ville kokee olevansa työssä aina. — Ihmisten pitää saada pappi tavoitettua. Se on sielunhoidollinen kysymys. Jos jollakin on iso hätä lauantai-iltana niin pappi on silloin töissä. Ei voi sanoa, että palataan asiaan maanantaina. Kiiverin edeltäjä, isä Leo Huurinainen, jäi eläkkeelle syksyllä 2014. Siitä lähtien seurakuntaa on johdettu sijaisten voimin. — On seurakunnalle haastavaa, kun ei ole pysyvyyttä. Nyt aletaan rakentamaan arkea taas perusteista, pitkäjänteisesti. Isä Leo teki täällä töitä lähes 40 vuotta, isä Ville muistuttaa. Tilapäisyys on hänen mukaansa näkynyt esimerkiksi siinä, että remontteja on jätetty odottamaan uutta kirkkoherraa. Lue lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

