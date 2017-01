Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkan nuorisoteatterin Kattona tähtitaivas kertoo teini-ikäisen tytön selviytymistarinan Jenna on 13-vuotias tyttö, joka murehtii tavallisia murrosiän ongelmia: ulkonäköään, kaveripiiriään ja ihanaa poikaa. Yksi murhe kuitenkin nousee näiden ylitse: Jennan äiti sairastaa syöpää. Tästä asetelmasta alkaa Kotkan nuorisoteatterin ja kaupunginteatterin yhteisproduktio Kattona tähtitaivas, joka perustuu ruotsalaisen Johanna Thydellin menestyskirjaan. — Näytelmä on teini-ikäisen tytön kasvutarina, jossa ilo ja suru vuorottelevat keskenään. Esityksessä käsitellään kuoleman teemaa ja läheisyyden tärkeyttä. Siitä löytyy paljon kosketuspintaa nuorille, mutta myös aikuisille, ohjaaja Jyrki Koskimies sanoo. Teatterinjohtaja Snoopi Siren kuvailee teosta kertomukseksi selviytymisestä: miten ihmisellä on rajuista vastoinkäymisistä huolimatta luontainen vaisto selvitä elämästä, kulkea pimeydestä valoon. — Juuri tämä näkökulma on teoksen valtti. Se ei pyri viemään katsojasta energiaa, vaan antamaan sitä. Näytelmässä on kaksi Jennaa: reaalimaailman 13-vuotias Jenna, jota esittää Emmiina Tuononen, ja Meeri Länsmansin näyttelemä 20-vuotias Jenna, joka katsoo menneisyytensä tapahtumia sivusta. Tämä on haminalaisen Emmiina Tuonosen ensimmäinen päärooli. Hän on aiemmin näytellyt Haminan nuorisoteatterissa ja kansalaisopistossa. Viime kesänä hänet nähtiin Haminan kesäteatterissa Ulvovassa Myllärissä. — Olen näytellyt kolmannelta luokalta lähtien. Halusin mennä harrastuksessani eteenpäin, siirtyä vähän isompaan, 14-vuotias Tuononen kertoo. Hän luonnehtii Jennan roolia kivaksi ja syvälliseksi. Näytelmä on herättänyt ajatuksia elämästä ja kuolemasta. Länsmans on ollut mukana Kotkan nuorisoteatterissa syksystä 2013. Rankka aihepiiri sai myös hänet miettimään elämän pimeää puolta. — Olemme keskustelleet näistä asioista koko ryhmän kesken, joten kenenkään ei ole tarvinnut jäädä ajatuksiensa kanssa yksin, Länsmans kiittelee. Lavalla nähdään 18 näyttelijää, teineistä kuusikymppisiin. Joukossa on pitkän linjan harrastajanäyttelijöitä, jotka ovat toimineet nuorten mentoreina. — Mukana on ihmisiä monelta näyttämöltä: Karhulasta, Pyhtäältä, Haminasta ja Neuvottomasta, teatterikuraattori Pia Lunkka kertoo. Kattona tähtitaivas -näytelmän ensi-ilta Kotkan kaupunginteatterin Naapuri-näyttämöllä torstaina 19. tammikuuta kello 19. Lue koko uutinen:

