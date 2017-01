Uutinen

Kymen Sanomat: Kerro ja kommentoi: Mikä olisi paras keino vähentää onnettomuuksien määrää Kymenlaakson teillä? Kymenlaakson teillä tapahtuneiden kuolonkolareiden määrä kasvoi viime vuonna pariin edelliseen vuoteen verrattuna. Kohtaamisonnettomuuksia selittää osaltaan kapeiden kaksikaistaisten teiden suuri määrä Suomessa. Silloin pienikin kuljettajan virhe johtaa helposti traagiseen lopputulokseen. — Ruotsissa on paljon keskikaiteellisia teitä, joissa ohituskaistat ovat vuorotellen eri ajosuunnissa. Mutta ajosuuntien erottelu on kallista. Suomessa vastaavaan järjestelyyn päästään vain suurimmissa tiehankkeissa, toteaa tutkimuspäällikkö Juha Valtonen Liikenneturvasta. Yleisesti kohtaamisonnettomuuksia selittäviä tekijöitä on useita. Teiden kunnon ja sään lisäksi kuljettajan ajokunto voi alentua esimerkiksi väsymyksen, päihtymyksen ja sairauden vuoksi. Kännykän näprääminen ajon aikana voi johtaa tarkkaamattomuuteen. Usein väitetään, että ajotavat ovat heikentyneet, kun ajoneuvot ovat kehittyneet. Tätä Valtonen ei kuitenkaan allekirjoita, sillä liikenne on kaikesta huolimatta tullut koko ajan turvallisemmaksi. — Edelleen tyypillinen ajotapavirhe on se, että pyritään ajamaan aina samalla nopeudella, oli keli mikä tahansa. Kohtaamisonnettomuuksien kokonaiskuvaa hämärtää Valtosen mukaan jonkin verran se, että osa onnettomuuksista on tahallisia. Mikä olisi sinun mielestäsi paras keino vähentää kuolonkolareiden ja muiden onnettomuuksien määrää Kymenlaakson teillä? Kerro ideasi ja kommentoi asiaa alla olevassa tekstilaatikossa! Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/16/Kerro%20ja%20kommentoi%3A%20Mik%C3%A4%20olisi%20paras%20keino%20v%C3%A4hent%C3%A4%C3%A4%20onnettomuuksien%20m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4%C3%A4%20Kymenlaakson%20teill%C3%A4/2017321785746/4