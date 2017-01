Uutinen

Kymen Sanomat: Huutjärven koulusta löytyi kosteusvaurioita — korjausaikataulu on jo tehty Huutjärven koululla joudutaan korjaamaan kosteusvaurioita. Sisäilmatutkimusraportin mukaan osassa liikuntasalin pukuhuoneista ja suihkutiloista havaittiin lattian pinnoitusmateriaalissa asennusaikaisia kosteusvaurioita. Liikuntasalin lattiassa todettiin muutamien telinekuoppien yhteydessä pesuvesien aiheuttamia kosteusvaurioita. Pyhtään kunnan sisäilmatyöryhmä on käynyt läpi loppuraportin ja sopinut toimenpiteistä. Pukuhuoneiden ja suihkutilojen vauriot korjataan kesällä. Liikuntasalin lattian osalta tehdään kevään aikana laajempi kartoitus korjaustarpeen selvittämiseksi. Joka tapauksessa lattian siivousmenetelmiä muutetaan kastumisen estämiseksi. Raportissa mainitaan, että liikuntasalin lattian puhdistuksessa on käytetty ”runsaasti vettä”. Raportti löysi huomautettavaa ilmanvaihdon raitisilmakammioista, joihin pääsee lunta. Tuloilmasuodattimille pääsevä lumi tukkii suodattimet. Kun lumi tai sadevesi kastelee suodattimet, tuloilma alkaa haista tunkkaiselle. Kosteus ja lika suodattimilla mahdollistavat mikrobikasvun. Suodatinosien tiiveyttä aiotaan parantaa ja likaiset ilmanvaihtokammiot puhdistetaan. Siivousta tehostetaan myös kuitupölyn poistamiseksi. Uudet kuitunäytteet otetaan syksyllä 2017. Oppilaiden oireilua seurataan edelleen kouluterveydenhuollossa sekä henkilöstön tilannetta työterveydessä. Lue koko uutinen:

