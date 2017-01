Uutinen

Kymen Sanomat: Pitääkö huonomaineista työtä ottaa vastaan? Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten järjestö (MMA) arvostelee työ- ja elinkeinotoimiston työnvälitystä. Sen mukaan kokeneelle myyntipäällikölle saatetaan tarjota vaikkapa puhelinmyyjän tehtäviä. MMA on myös huolissaan epämääräisistä työnantajista, joille työskentely voi pilata myyjän maineen tai jotka voivat olla maksukyvyttömiä. Työ- ja elinkeinoministeriön työmarkkinaneuvos Teija Felt, miten työnantajien taustoja valvotaan? — Kyllä ne tarkistetaan. Erityisesti jos yritykseen kohdistuu jonkinlainen toimenpide, vaikkapa palkkatuki, aina tarkistetaan yrityksen toimintakyky ja taloudellinen tilanne. MMA pelkää, että työnhakija ei voi kieltäytyä menemästä töihin työnantajalle, jonka palkanmaksukyky tai maine on kyseenalainen. Miten kommentoitte pelkoa? — Jos palkanmaksukykyä ei ole tai muuten on kyse epäeettisestä toiminnasta, ei sellaista työtä edes tarjota saati pakoteta ottamaan vastaan. — Meille tulee kansalaisilta valituksia, jolloin viimeistään tilanteet selvitetään. — Kun esimerkiksi yrityksen maine ei ole kunnossa, ei työtarjouksia yritykseen tehdä. Maineen arviointi ei perustu huhupuheisiin, vaan tilanne selvitetään konkreettisesti. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten järjestön mukaan juuri voimaan tullut laki merkitsee, että työttömän on kolmen kuukauden kuluttua otettava vastaan myös sellaista kokoaikatyötä, jonka palkka on pienempi kuin työttömyysetuus, jos otetaan huomioon työn vastaanottamisesta aiheutuneet kustannukset. Pitääkö tämä väite paikkansa? — Kyllä, tämä on se periaate. Näissä noudatetaan kuitenkin tapauskohtaista harkintaa. — Se, että kolmen kuukauden jälkeen ammattisuoja muuttuu, on hallituksen tahdon mukainen. Tietyissä tilanteissa myös puhelinmyyntityö voi harkinnan perusteella tulla kysymykseen henkilölle, jolla on muun alan koulutus. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/15/Pit%C3%A4%C3%A4k%C3%B6%20huonomaineista%20ty%C3%B6t%C3%A4%20ottaa%20vastaan/2017521783573/4