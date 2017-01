Uutinen

Kymen Sanomat: Oppilaat vetävät kerhoja toisilleen Klamilan koulussa Klamilan koululla on kokeiltu syksystä asti uudenlaista tapaa kerhotoiminnalle. Kerran viikossa pidetään pitkä välitunti, jonka aikana järjestetään erilaisia ohjattuja kerhoja. Vetovastuussa ovat oppilaat itse, aikuiset ovat paikalla vain valvomassa. Perjantaisin järjestettävät kerhot haluttiin osaksi koulupäivää, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua. Iso osa oppilaista kulkee koulukyydeillä, joten kaikilla ei ole mahdollisuutta osallistua päivän päätteeksi järjestettävään toimintaan. Samaan aikaan pyörii 3—4 kerhoa. Jokaisessa on kahdesta neljään vetäjää, jotka ovat koulun omia oppilaita. Muut oppilaat saavat valita mieleisensä, osallistuminen on vapaaehtoista. Kevätlukukauden kerhokausi pyörähti käyntiin perjantaina. Samaan aikaan starttasi kolme kerhoa, jotka keskittyvät temppuiluun, leikkeihin ja liikuntaan sekä sählyyn. Kaikkiin riitti mukavasti osallistujia. — Yksi kerho kestää aina kuusi viikkoa, sen jälkeen vaihdetaan, luokanopettaja Maria Heikkilä kuvailee. Viime syksynä ehdittiin käydä läpi kaksi kerhojaksoa. Tarjolla oli toimintaa esimerkiksi tietokoneiden, askartelun, jalkapallon sekä temppuilun parissa. Lue koko uutinen:

