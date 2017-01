Uutinen

Kymen Sanomat: Kansalaisopistoissa opiskellaan tunnollisesti — ”Opiskelijakato vuodenvaihteessa on urbaanilegenda” Kevätlukukausi on aluillaan Kotkan opistossa ja Haminan kansalaisopistossa. Tavallisesti kevätlukukausi on kansalaisopistoissa hiljaisempi kuin syyslukukausi. — Syksyllä ihmiset ovat hyvin innostuneita kokeilemaan uusia asioita, mutta keväällä ihmiset tuntuvat konservatiivisemmilta valinnoissaan, sanoo Haminan kansalaisopiston rehtori Anna-Liisa Lavila Syksyllä aloitetut opinnot viedään kuitenkin tunnollisesti loppuun. — Opiskelijoiden katoaminen kursseilta vuodenvaihteessa on urbaanilegenda. Kursseista maksaneet ihmiset eivät jätä kursseja kesken ilman hyvää syytä, kertoo Kotkan opiston rehtori Mika Kempas. Kempas kyllä myöntää, että hänen omaan näkemykseen saattaa vaikuttaa Kotkan opiston syyslukukauden kesto, joka päättyy vasta pääsiäiseen. Kurssit saattavat jäädä suorittamatta, jos poissaolot ajoittuvat kurssin loppupäähän. Kurssien kesken jättämisessä syy on yleensä sairastumisten tai matkailun aiheuttaneissa poissaoloissa. — Jos kursseilta jäädään pois, mikään ei kuitenkaan estä palaamasta kurssille ensi vuonna ja jatkaa siitä mihin jäi, Kempas sanoo. Niin Kotkassa kuin Haminassakin kansalaisopistot ottavat vastaan kursseille halukkaita kesken lukukauden, jos vain kursseille on paikkoja avoimina. Kansalaisopistot järjestävät nykyään runsaasti erilaista toimintaa. Kotkassa uudeksi hittituotteeksi on noussut tähtitieteen kurssi. Haminassa puolestaan trendikkäitä kursseja ovat olleet seinäkiipeilykurssi ja Latinan kielen alkeisopinnot. Lavilan mukaan kurssitarjonta on laajaa, mutta moni kurssi jää toteutumatta, koska tieto kursseista ei tavoita osallistumaan halukkaita. Lue koko uutinen:

