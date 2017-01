Uutinen

Kymen Sanomat: Kahden lajin KaVen sunnuntai toi voiton ja tappion — ”Lajit ovat tasavertaisia” KaVen lentopallomiehet aloittivat sunnuntaina 2-sarjan ylemmän jatkosarjan tappiolla. Kalajokelainen Särkät haki Karhulasta puhtaan 3—0 (25—15, 27—25, 30—28) -voiton. — Avauserä oli heikko. Sen jälkeen saimme enemmän taistelua aikaan ja tehoja lyönteihin. Vastustaja puolusti kyllä hyvin koko pelin, KaVen pelaaja-valmentaja Matti Palonen sanoi. Hänelle jäi sarja-avauksesta ”ihan hyvä maku”, jos ensimmäistä erää ei oteta lukuun. — Pelimme parani loppua kohti, mutta tänään se ei riittänyt. Ylempi jatkosarja on puhtaasti tulevien asemien hakemista. Lohkon kaikki neljä joukkuetta etenevät puolivälierävaiheeseen. — Hyvällä sijoituksella ylemmässä sarjassa saa periaatteessa helpomman vastustajan, mutta ei sekään niin sanottua ole, KaVen puheenjohtaja Markku Sosunoff sanoo. Karhulan Veikkojen miesten koripallojoukkue esitteli puolestaan pituus- ja kokemusylivoimaansa sunnuntaina Kouvojen A-poikia vastaan. Koripallon 2. divisioonan ottelu päättyi 108—47 (50—30). Pitkälti kolmekymppisistä pelaajista Veikot on voittanut 2. divisioonan seitsemästä ottelustaan kuusi. Ainoa tappio tuli vieraskentällä toista yhden tappion joukkuetta, Lahden Koripalloilijat -43:a vastaan. — Meillä on paljon vuorotyöläisiä, joten vieraspeleihin on joskus vaikea saada pelaajia mukaan. Mutta tänä vuonna nekin ovat Lahtea lukuunottamatta menneet hyvin, joukkueen peluutuksesta kotipeleissä vastaava Jani Liikanen kertoo. Lohkovoittaja pääsee 1B-divisioonan esikarsintoihin, ja sieltä mahdollisesti neljän joukkueen varsinaiseen karsintaturnaukseen. Karsintapelit kiinnostavat KaVea, sillä niillä saataisiin keväälle lisää otteluita. Sarjanousua joukkue ei tavoittele, ja tuskin ottaisi paikkaa B-divarissa vastaan, vaikka sellaisen pystyisi saavuttamaan. — Valtakunnallinen sarja vaatisi jo melkoista rahallista panostusta. Eikä suurimmalla osalla pelaajistamme riittäisi aika siihen, Liikanen sanoo. Sosunoffin mukaan KaVe viihtyy kahden lajin seurana. — Lajit ovat tasavertaisia. Ei olisi mitenkään ”helpompaa” keskittyä pelkästään lentopalloon. Koripallo vetää lapsia nuorimmissa ikäluokissa lentopalloa paremmin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/15/Kahden%20lajin%20KaVen%20sunnuntai%20toi%20voiton%20ja%20tappion%20%E2%80%94%20%E2%80%9DLajit%20ovat%20tasavertaisia%E2%80%9D/2017321784656/4