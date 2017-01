Uutinen

Kymen Sanomat: Jyrki Laukkanen kertoo ilmailukokemuksistaan Kotkan pääkirjastossa Kotkalainen Jyrki Laukkanen kertoo uusimmasta kirjastaan Koelentäjän päiväkirjasta, osa 2, Kotkan pääkirjastossa maanantaina. Kirjan ensimmäinen osa ilmestyi vuonna 2009 ja jälkimmäinen osa viime syksynä. Kirja on Jyrki Laukkasen jo 16. ilmailualaa käsittelevä teos. Insinöörieversti Jyrki Laukkanen, evp, palveli Ilmavoimissa vuodesta 1966 vuoteen 2002, mistä ajasta 32 vuotta koelentäjänä Ilmavoimien Koelentueessa. Harrasteilmailun hän aloitti vuonna 1958 liitokoneilla Kotkan Ilmailukerhossa. Laukkanen harrastaa ilmailua edelleen ja lentotunteja on kaikkiaan kertynyt 17 500. Jyrki kertoo kirjassaan erilaisista kokemuksistaan ilmailun parissa. Kertomuksia on yksittäisiltä lennoilta, muutamien lentopäivien tapahtumista, laajempia selostuksia useita lentoja ja vaiheita käsittäneistä projekteista sekä kuvauksia muuten mielenkiintoisista ilmailuun liittyvistä asioista. Lähteinä ovat omat lentopäiväkirjat, lentoihin liittyvät selostukset ja dokumentit sekä muuten mieleen jääneet kokemukset. Jyrki Laukkanen Kotkan pääkirjaston 3. kerroksen mediatilassa maanantaina 16.1. klo 18. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/01/15/Jyrki%20Laukkanen%20kertoo%20ilmailukokemuksistaan%20Kotkan%20p%C3%A4%C3%A4kirjastossa/2017321776898/4