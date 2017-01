Uutinen

Kymen Sanomat: Juha Taskinen: Ilmastonmuutos pitää tunnustaa Vapaus on itsenäisessä Suomessa ihmiselle merkittävä innoittaja, mutta riippumattomuus vaatii myös vastuunsa. Vapaus on innoittanut Juha Taskistakin, joka Parikkalan Siikalahdella vuonna 1980 valvoi ja pohdiskeli, sillä Siikalahden arvokas lintualue aiottiin kuivattaa. Samoihin aikoihin Suomessa käytiin muitakin jähinöitä, joissa kyseessä oli ihmisen ja luonnon välinen kuilu. Siikalahden tapahtumien, ja siellä valvottujen öiden jälkeen Taskinen päätti viimeistään ryhtyä puolustamaan luontoa. Savonlinnan Haukiniemen työhuoneellaan Juha Taskinen on taas aloittelemassa uusia töitään. Jälleen kerran ne kietoutuvat suomalaiseen luontoon ja Saimaaseen. Luontokuvaaja ja tarinankertoja on tekemässä videopalvelu Youtubeen lyhyttä sarjaa, jossa opetetaan katiskantekoa. Hankkeessa ovat mukana myös näyttelijä Kari ”Hissu” Hietalahti ja kuvaaja Markku Tissarinen. Satavuotiaan Suomen nohevasta nuorisosta Taskinen on riemuissaan. Hän on tavannut nuoria usein käydessään kouluilla kertomassa Saimaan luonnosta ja saimaannorpasta. Nuorison kysymykset ja mielipiteet ovat välillä niin teräviä, että ne ilahduttavat kokenuttakin luontokonkaria. Lähes 40 dokumenttielokuvaa, kolme omaa kirjaa, ja joukko lukuisia muita töitä ovat tuoneet Valtion tiedonjulkistamispalkinnon Haukiniemeen kahdesti. Tietoa luonnosta Taskinen onkin halunnut töillään ihmisille välittää. Norppaystävällisillä katiskoilla käydessään, tai muuten ulkona liikkuessaan, ajatuksissa pyörivät ilmastonmuutoksen aiheuttamat haavat luonnolle. — Ilmastonmuutos on vakava huolenaihe, joka vain pahenee, ellei sitä rehellisesti tunnusteta. Itsenäinen Suomi täyttää sata vuotta. Vaikka sitten juhlavuoden kunniaksi olisi suomalaisten hyvä pohtia suhdettaan isänmaansa luontoon ja omaan ympäristöönsä. Ja miettiä sitä erityisesti epäitsekkäistä lähtökohdista. Lue Taskisen koko haastattelu päivän lehdestä. Lue koko uutinen:

